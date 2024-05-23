【時報-台北電】聯準會放鷹，10年期美債殖利率漲至4.433%，影響美股昨夜跌多漲少，四大指數僅費半指數收高1.03%，台股ADR則追隨費半指數齊揚，台積電ADR漲1.61%、聯電ADR漲1.76%，此外，輝達(Nvidia)盤後公布營收展望超預期，股價飆破1千美元反應，也激勵台積電ADR盤後再漲1.6%。台積電今早一開盤即改寫天價875元，並續漲至877元，拉抬台股同步登天、衝上21668.84點，但中共軍演擾亂多頭信心，衝擊指數一度急墜翻黑至21475.99點，所幸台積電、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值巨頭穩住陣腳守紅，指數於9：30過後順利重返高檔，但盤面各大類股仍呈現跌多漲少的偏空局勢。
其中，近期漲勢剽悍的銅概念族群，受昨夜銅價大舉回落影響，盤初由第一銅(2009)重挫逾7%領跌，榮華(1608)跟跌近4.5%、大亞(1609)跌逾3%、金居(8358)跌逾2%，全數退出5日線外，而榮科(4989)則跌約1.5%，傷勢相對輕微。
倫敦金屬交易所(LME)銅價日前一度創下11,104.5美元新天價，但旋即引發基金獲利了結，加上近期銅價飆升抑制全球最大消費國中國的實物需求，使得LME銅價回落，周三指標期銅收盤下跌440美元、收10419.00美元，銅現貨跌446.79美元、收10295.21美元。銅概念股今日聞訊也紛紛回落。
法人指出，受惠AI和全球能源轉型，推升銅需求不斷增加，銅價迭創新高，而在環保要求嚴格，礦商不易開新礦下，供應不足問題恐會持續數年，長線來看，各種利多能繼續支撐銅價。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：