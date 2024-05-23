【時報-台北電】聯準會放鷹，10年期美債殖利率漲至4.433%，影響美股昨夜跌多漲少，四大指數僅費半指數收高1.03%，台股ADR則追隨費半指數齊揚，台積電ADR漲1.61%、聯電ADR漲1.76%，此外，輝達(Nvidia)盤後公布營收展望超預期，股價飆破1千美元反應，也激勵台積電ADR盤後再漲1.6%。台積電今早一開盤即改寫天價875元，並續漲至877元，拉抬台股同步登天、衝上21668.84點，但中共軍演擾亂多頭信心，衝擊指數一度急墜翻黑至21475.99點，所幸台積電、鴻海(2317)、聯發科(2454)三大權值巨頭穩住陣腳守紅，指數於9：30過後順利重返高檔，但盤面各大類股仍呈現跌多漲少的偏空局勢。

其中，近期漲勢剽悍的銅概念族群，受昨夜銅價大舉回落影響，盤初由第一銅(2009)重挫逾7%領跌，榮華(1608)跟跌近4.5%、大亞(1609)跌逾3%、金居(8358)跌逾2%，全數退出5日線外，而榮科(4989)則跌約1.5%，傷勢相對輕微。

倫敦金屬交易所(LME)銅價日前一度創下11,104.5美元新天價，但旋即引發基金獲利了結，加上近期銅價飆升抑制全球最大消費國中國的實物需求，使得LME銅價回落，周三指標期銅收盤下跌440美元、收10419.00美元，銅現貨跌446.79美元、收10295.21美元。銅概念股今日聞訊也紛紛回落。

法人指出，受惠AI和全球能源轉型，推升銅需求不斷增加，銅價迭創新高，而在環保要求嚴格，礦商不易開新礦下，供應不足問題恐會持續數年，長線來看，各種利多能繼續支撐銅價。(編輯：李慧蘭)