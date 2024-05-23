【時報-台北電】係因美國聯準會(Fed)官員態度偏鷹，並表示如果美通膨沒達到2%，恐需進一步縮緊貨幣政策，導致市場對Fed降息希望減弱，削弱投資人對黃金的樂觀情緒，致盤中金價回跌；截至台北時間5月23日上午10點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌19.5美元，報每盎司2373.4美元。

7月白銀下跌0.801美元，報每盎司32.695美元。

7月鉑金下跌9.7美元，報每盎司1040.0美元。

6月鈀金下跌13.30美元，報每盎司990.50美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

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