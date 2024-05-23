【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)今日召開股東常會，通過營業報告書、財務報表及盈餘分派等案，去年台灣高鐵運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄，稅前淨利為97.4億元，年成長128.3％，截至去年底，可供分配盈餘達95.08億元，決議每股分配現金股利1.02元。
受惠於疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，台灣高鐵去年每日平均運量達20萬人次，較疫情前（2019年）增加1.5萬人次；台灣高鐵董事長江耀宗表示，今年第1季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求。
他指出，台灣高鐵除已依照整體運量趨勢及運能提升規畫，在去年完成新世代列車採購外，自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，將每周總班次數從1016班增加到目前1060班，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月還將再度增班，屆時每周總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。
整體來看，2023年防疫逐步降階、民眾回歸正常生活，讓運量超越疫情前水準。全年共開出54,991班次列車，較2022年增加937班。座位利用率70.67％，年增17.36％。去年全年輸運達7,309萬人次，年增34.92％；共計輸運12,565百萬延人公里，年增34.56％。全年平均每日有20萬人次搭乘，年增5.2萬人次。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：