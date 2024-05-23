【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)今日召開股東常會，通過營業報告書、財務報表及盈餘分派等案，去年台灣高鐵運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄，稅前淨利為97.4億元，年成長128.3％，截至去年底，可供分配盈餘達95.08億元，決議每股分配現金股利1.02元。

受惠於疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，台灣高鐵去年每日平均運量達20萬人次，較疫情前（2019年）增加1.5萬人次；台灣高鐵董事長江耀宗表示，今年第1季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求。

他指出，台灣高鐵除已依照整體運量趨勢及運能提升規畫，在去年完成新世代列車採購外，自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，將每周總班次數從1016班增加到目前1060班，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月還將再度增班，屆時每周總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。

整體來看，2023年防疫逐步降階、民眾回歸正常生活，讓運量超越疫情前水準。全年共開出54,991班次列車，較2022年增加937班。座位利用率70.67％，年增17.36％。去年全年輸運達7,309萬人次，年增34.92％；共計輸運12,565百萬延人公里，年增34.56％。全年平均每日有20萬人次搭乘，年增5.2萬人次。