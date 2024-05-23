【時報記者莊丙農台北報導】美國聯準會會議紀要放鷹，降息時間恐拉長，美股三大指數全面收低，不過，輝達財報亮眼，台股也在台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)三大權值股走揚下，抵銷金融、塑化等回檔影響，指數維持在平盤附近，預估今天成交金額約5000億元。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人黃鈺民表示，在520總統就職典禮後，股市將回歸基本面，聯準會表示目前通膨降溫數據仍待進一步觀察，但排除再次升息選項，美國4月非農就業人口低於前期及市場預期，失業率3.9％且新開職缺為2021年初以來新低，顯示經濟並未過熱，目前市場預期聯準會可望在9月份進入第一次降息，由於聯準會遲未降息之壓力見到曙光，這對於之前對於匯率等外擴市場壓力可望逐步減緩，有助於股票市場回到常軌。
另一方面，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，預估2024年獲利將顯著成長15~25%，台股在亞洲各國中成長率僅次韓國，在強勁的基本面支撐下，台股後市仍有高點可期，短線遇較大回檔整理皆是布局良機。
黃鈺民指出，2017年以來，5月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達71％的機率贏過布局大型股（臺灣50總報酬指數），顯示5月投資於具永續高息題材的中小型股能創造較佳收益，隨著後市即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心，建議優先布局永續高息中小型ETF。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：