【時報記者任珮云台北報導】美國零售業巨頭Target今年首季本業獲利低於預期，股價大跌。不過今早Target概念股的紡織股王儒鴻和股后聚陽股價相對有守。法人表示，雖然Target財報不如預期，但公司於法說會提及成衣同店銷售已有明顯改善，且對消費者服飾偏好行銷策略仍維持前次法說看法，因此，對台廠供應鏈訂單動能為正向訊息。
法人分析，Target占聚陽2023年營收占比約19%，預估2024年來自Target營收可望呈雙位數增長，儒鴻過往Target營收占比約介於6%至8%之間，在Target維持2024年營收較正向之展望，並在法說會中提及Q1服飾類銷售已有明顯改善，此外，市場亦認為美國景氣軟著陸機率較高，對後續非核心產品消費動能亦可望維持健康。
儒鴻首季營收76.32億元、年增17.4%；營業毛利22.46億元、年增21.9%；營業利益14.76億元、年增30.9%；稅前盈餘17.77億元、年增63.3%；稅後純益14.25億元、年增72.5%；EPS為5.19元。儒鴻認為，產業景氣持續復甦的過程，雖然目前下半年接單尚未完整，但就已知的訂單狀況看，產業復甦的大方向態勢不變。
聚陽首季營收86.08億元，季增5.9%，年增9.88%，創同期新高紀錄，毛利率季、年雙增，達27.1%，稅後盈餘為11.19億元，季增22.16%，年增18%，寫同期新高與歷史次高紀錄，EPS 4.63元。日系客戶持續在今年有穩定貢獻，美系客戶動能也已逐步回升，並新增至少3家中高階產品的客戶，而巴黎奧運7月登場，更為成衣產業增添業績動能，上半年業績預估可雙位數年增。
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