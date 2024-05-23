【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據路透社查訪，差不多有50%日本公司認為，日圓兌一美元匯價若貶破155，對自己業務是有害而無利的，比例約是覺得日圓較疲弱好處多多的兩倍。日本央行雖已在3月決定終結長達8年的負利率政策，但今年迄今，日圓兌美元匯價已貶約10%。

長期走貶的日圓，4月底曾貶破160大關，來到160.245價位，並重寫34年新低。之後，在日本被外界高度懷疑多次進場阻貶下，23日在亞洲匯市早盤時，一度在156.66至156.81之間狹幅整理。

另外，有超過三分之一的日商希望日本央行能調升利率，避免日圓持續走貶。也就是說，這些公司行號寧可承擔更大的借款壓力，也不願看見日圓一直處於貶值的狀況。

有家食品公司認為，日圓過於疲弱，消費者買氣縮手下，市場可能會萎縮，擔心會變成一種習慣。日圓貶值，高興的是出口業者以及到日本遊玩的觀光客，對日本人來說，不僅增加進口成本，還會推升物價。

此份調查發現，30%受訪公司表示，日圓匯價在140至149之間，對公司營運是有益的，28%偏好的範圍是在130到139。同時，沒有半家日企認為日圓貶破160是件好事。

為了不要讓日圓貶值影響獲利，近70%的日本廠商正在考慮調高產品售價，而16%想要轉向日本國內採購零組件，以及原材料。另外，27%受訪者認為，日本已脫離通貨緊縮，33%覺得還沒有，剩下的40%則表示很難說。