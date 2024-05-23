【時報記者郭鴻慧台北報導】博錸(6572)與日本Denka集團簽訂聯合開發協議，發展全自動化傳染病多元診斷平台，預計將在兩年內完成開發，依開發期間各個階段的達成分別認列收入。

抗生素濫用導致的細菌抗藥性升高，已經成為全球的公衛危機。專注於研發多元檢測方案的博錸生技公告與日本上市公司暨檢測試劑與流感疫苗研發大廠Denka集團(簡稱Denka)進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式，簽約金額為美金1226萬4720元（約新台幣3.9億元，以資產負債表日完成程度認列收入）。

自2019年起，博錸即與Denka集團攜手合作，為現有的「抗生素抗藥性(AMR)」檢測，提出創新的解決方案，並於今(2024)年正式成立委託開發暨製造服務(CDMO)部門。此專案是由Denka集團提出的產品設計概念，取得博錸核心技術πCode影像晶元磁片授權後，經雙方簽署聯合開發協議，委由博錸開發小型卡匣式Sample to Result(S2R)全自動化感染性疾病檢測儀器及試劑。

近年來許多病菌已產生抗藥性，導致多種抗生素效果降低，甚至無效。然而感染性疾病病程進展往往相當快速，若無法對症下藥，將耽誤寶貴的救援時間。博錸研發的專利πCode 技術具有高靈敏度，且能同時檢測多種目標物，相較於傳統細菌培養，可縮短辨識出病原菌的時間，並進一步篩檢病原菌是否具有抗生素抗藥性，為感染性疾病診斷作出貢獻。

博錸董事長暨執行長曹汀博士則指出，在這個專案中，我們將奈米技術、生物傳感、生物晶片技術集成為一個小型檢測平台，且能夠快速且精準地識別病原微生物及其抗藥性的基因，我們有信心未來將能夠見證這個產品為醫療檢測帶來的改變。這次的成果是博錸的重要里程碑，接下來我們會持續努力，以πCode技術為核心，針對分子診斷、液體樣本分析、基因組研究、癌症研究、伴隨診斷(companion diagnosis)開發、傳染性疾病檢測、藥物基因體學、生命科學研究、免疫診斷分析、蛋白質體學研究的客戶，量身定做所需的CDMO服務，實現讓精準醫療的理念更加落實與普及的願景。