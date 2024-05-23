【時報記者王逸芯台北報導】台塑(1301)第一季本業虧損，但在業外貢獻下，每股淨利0.03元。展望第二季，台塑開工率相較第一季提升，預期第二季營業額及本業營運將優於第一季。法人圈則認為，有鑑於終端需求復甦力道疲弱，供需狀況寬鬆壓抑利差擴大空間，將持續限縮台塑獲利。
台塑第一季營收為481億元，季增加0.8%、年減少7.9%，季增主因歐美品牌鞋廠訂單需求好轉，帶動EVA銷量成長，液鹼也因配合外銷客戶客戶船期安排銷量增加，只是，因原油價格上漲，原料乙、丙烯價格維持高檔，利差改善幅度有限，獲利仍承壓，故本業仍深陷虧損，營業淨損14億元，較去年第四季收斂3%，主因出貨量回升，業外受惠轉投資台塑化(6505)收益與匯兌利益挹注，帶動稅後淨利較前季虧轉盈至4億，單季獲利為0.03元。
展望第二季，台塑歲修廠區自第一季的6座減少為4座，預期開工率有望高於第一季84%。台塑表示，第二季為石化產品需求旺季，且近期大陸推動提振房地產市場措施，有利石化產品需求增長，加上原料乙、丙烯價格維持高檔，可望支撐石化產品行情，此外，第二季在開工率提升下，將帶動產銷量增加，因此，預期第二季營業額及本業營運將優於第一季。
法人圈則預估，台塑第二季營收可望相較第一季增、年增，惟營業利益在產品利差改善有限之下，季對季虧損收斂，預計單季獲利落在0.1元。展望後市，考量終端需求復甦力道疲弱，供給端產能持預開出，供需狀況寬鬆壓抑利差擴大空間，將持續限縮台塑獲利。
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