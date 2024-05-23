【時報記者張漢綺台北報導】能率(5392)自結4月歸屬母公司業主淨利為1000萬元，單月每股盈餘為0.06元，累計前4月每股盈餘為0.02元，在獲利了結賣壓出籠下，能率創新今天盤中股價跌破40元，跌幅超過8.5%。

能率創新近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，能率創新自結4月合併營收為8.25億元，年增15%，稅前盈餘為1900萬元，稅後盈餘為1000萬元，單月每股盈餘為0.06元，累計前4月合併營收為30.19億元，年增8.97%，每股盈餘為0.02元。

展望今年，能率創新表示，電動車用事業體仍為集團發展主軸，隨著豐田的腳步，營運將可重回過去正常水準。集團目前現金水位充足，搭配旗下能率亞洲資本公司延伸產業發展觸角，尋找合適收購標的或是營運合作夥伴，期待也能有進一步之好消息產生，為公司未來持續成長帶來新動力。

值得一提的是，能率創新第1季虧損主要受到IFRS 9長期投資評價影響，但受惠於在非核心產業之投資布局，惟因配合IFRS之規定，相關評價及處分投資獲利認列股東權益之中；加上匯率貶值影醒，因此第一季的每股淨值也由去年底的33.17元成長至33.80元，而隨著投資公司之個股股價變化，也將有機會為公司每股淨值帶來更多之挹注。