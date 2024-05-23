【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：
●美國貿易代表處宣布，美國對中國電動車、電池和晶片加徵關稅措施於8月1日起上路。美國總統拜登上周宣布調高價值180億美元的中國進口貨品關稅，其中，電動車進口關稅提高3倍至100%，半導體關稅從25%增至50%。
●聯準會（Fed）發布5月貨幣政策會議紀要，內容顯示決策官員們認為如果通膨數據持續令人失望，利率可能需要在較長的時間內保持在較高的水準（stay higher for longer）。值得注意的是，「多位」決策官員稱必要時，他們將不排除進一步升息的可能性。受此打擊，周三美股失守歷史高點。聯準會上一次在4月30日、5月1日召開貨幣政策會議，此前連續三個月的數據顯示美國通膨僵固，但最近的報告則顯示通膨可能重拾降溫趨勢。聯準會將在6月11日、12日舉行下一次的貨幣政策會議，屆時亦將發布最新的經濟、通膨與利率預測。
●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加182.5萬桶，市場預期為減少254.7萬桶。汽油庫存減少94.5萬桶，超出市場預期的減少72.9萬桶。餾分油庫存增加37.9萬桶，市場預期為減少39.4萬桶。上周原油進口量減少67.6萬桶/日。煉廠產能利用率上升1.3個百分點。
●全美不動產經紀人協會（NAR）公布，美國4月成屋銷售較3月減少1.9%，為連跌第2個月，以年率計為414萬戶，不及市場預期的增至423萬戶。4月房價中位數年漲5.7%，報40.76萬美元，為連續第10個月上漲，並創下歷來同月新高。
●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚1.9%，高於前一周的增0.5%。30年期定息抵押貸款利率為7.01%，低於前一周的7.08%。
●聯準會會議記錄顯示美國近期內不太可能降息，周一美元指數上揚0.3%，報104.97。歐元一度跌0.34%，報1.0818美元。日圓跌0.4%，報156.8兌一美元。英國4月通膨回落力道不如預期，使降息預期降溫，英鎊一度漲0.41%，報1.2762美元。
●市場對美國降息的預期降溫，不利於原油需求前景，以及上周美國原油庫存意外增加，再加上美元走升，周三國際原油價格連跌第三天。紐約期油周三收跌1.09美元或1.38%，報每桶77.57美元。倫敦布蘭特期油收跌0.98美元或1.18%，報每桶81.9美元。
●聯準會近期內不會降息的預期升高，加上美元上漲，周一紐約期金收跌1.4%，報每盎司2392.9美元。現貨金收跌1.74%，報每盎司2378.75美元。
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