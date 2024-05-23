【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數21590.79點，漲38.96點；總計214家漲、761家跌、68家持平；委買38435990張、委賣22313287張；總成交值2211.46億元。

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