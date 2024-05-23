【時報編譯張朝欽綜合外電報導】聯準會公布會議紀要，官員擔心高通膨，沒有信心降息，拖累美股周三下跌。但輝達(Nvidia)在盤後公布財報，優於預期，股價並飆漲。然而港股在連跌兩天後，周四低開0.89%。
周四香港恆生綜合指數早盤跌270點或1.4%，為18925點。國企股(H股)跌1.4%。科技指數挫1.3%。
網路科技股普遍下跌，阿里巴巴跌4.3%，騰訊跌0.6%，京東跌逾1%。
資訊科技股走弱，小米跌1.4%，聯想跌1.6%。
汽車股多數回落，昨日績後大漲13%的小鵬，目前跌5%。其它蔚來跌3.7%，理想跌3.6%，比亞迪跌1.4%。
快手公布業績，上季淨利大增103倍，目前股價升1.3%。
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