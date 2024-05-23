英國最新民調顯示，首相蘇納克（Rishi Sunak）所屬的保守黨支持度大幅落後在野黨，值此之際，蘇納克宣布將於7月4日提前舉行國會大選，並透露已依循慣例請求英王解散國會，被視為政治豪賭之舉。
英國政壇於2022年經歷一場渾沌，前首相強生（Boris Johnson）由於醜聞頻傳而被迫下台，繼任首相特拉斯（Liz Truss）僅在位49天便黯然辭職，蘇納克在動盪不安之際上任，然而，其所屬的保守黨仍難以挽回民心，支持度節節下滑。
依據英國慣例，英國當前的國會最晚必須於今年12月17日終止任期，新一輪大選需於國會解散25天後舉行，亦即新一輪大選須在明年1月底前登場。不過，根據今年4月的民調，保守黨在本次大選中席次難保，預料席次將由此前的365席掉到98席，而在野黨工黨則可能一舉拿下468席。
輿觀調查公司YouGov於22日釋出最新民意調查報告，英國人普遍對蘇納克觀感較差，71％的調查受訪者對其抱持負面看法，僅有20％持正面看法，其他受訪者則未表達意見，相較之下，他的工黨競爭對手凱爾·斯塔默（Keir Starmer）的支持率達34％，反對率則是51％。
在此背景下，蘇納克於22日宣布，當日稍早已請求英王查爾斯三世（King Charles III）解散國會，並且已獲應允，同時也宣布將提前舉行國會大選，日期訂於7月4日。
根據YouGov的數據，工黨明顯較保守黨更受歡迎，受訪者中對於工黨保持正面態度的人達42％，而支持保守黨的人則僅有20％。
在蘇納克宣布提前大選後，工黨便指控保守黨執政14年來經濟政策不當，讓民眾變得更窮困，提前大選將會給國家一個機會，得以結束保守黨執政下的混亂。
此外，英國4月通膨報告於同日出爐，4月整體消費者物價指數（CPI）年增率由3月的3.2％降至2.3％，寫下2021年7月來新低，也是將近3年來首度跌破3％，接近英央的2％目標，剔除能源、食品、菸酒不計後，核心CPI年增率則是由3月的4.2％跌至3.9％。
有分析稱，通膨下滑等經濟成果料將成為蘇納克的有力籌碼，不僅可替保守黨拉抬聲勢，也是向選民展現其新任議程的好時機。
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