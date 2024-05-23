咖啡店長收到一個誘人的邀請，可以用假租約，換來每月7500元的租屋補助，她非常心動，退休理財顧問廖嘉紅（R姐）連忙提醒，如果5~6年後要賣房，出租就不能享自住優惠，沒了400萬元免稅額，房地合一稅率也會翻2倍，試算結果會從60萬元膨脹為200萬元，等於要多繳140萬元稅，還得面臨詐欺等刑事罪，得不償失啊！
R姐在臉書「R姐財富方舟-廖嘉紅」表示，她是精明的咖啡店長，卻遇到了一個神祕的建議，他的房仲好友，向她透露了一個誘人的祕密：「只要在租約上寫下你的地址，你就能每月輕鬆領取7500元的租屋補助。」這讓咖啡店長心動不已。
當她忍不住跟R姐分享這個消息時，R姐提醒她：「你的計劃中，不是要在5~6年後換房子嗎？如果有出租行為，那麼你將無法享受房地合一稅的自住優惠。」咖啡店長好奇地問：「那麼，有沒有自住優惠究竟差多少呢？」
用假租約申請補助，就不符合自住條件，將失去房地合一稅和重購退稅優惠
R姐說明，「根據房地合一稅的規定，如果出售的房產符合自住要求，（1）你可以享有高達400萬元的免稅額；（2）超過免稅額的部分，只需按照10%的稅率繳納；（3）相較於一般案件持有5~10年房地合一稅20%，等於稅率打5折，相當優惠。」
R姐繼續舉例說明，假設你賣掉的房子賺了1000萬元，依照自住優惠，首先你可以扣除400萬的免稅額，剩下的600萬元按10%的稅率計算，你需要繳納的房地合一稅大約是60萬元。如果你想進一步減輕稅負，還可以考慮使用房地合一稅的重購退稅。」
R姐提醒店長，如果你使用假租約來申請補助，那麼你就不符合自住條件。這樣一來，同樣1000萬元的利潤，因為不能扣除400萬的免稅額，而且你將面臨20%的房地合一稅率。房地合一稅由60萬膨脹為200萬。而且，你也無法利用重購退稅來退回已繳的稅金。用假租約申請補助，最終得不償失。
R姐強調，千萬要記住，不動產的稅務優惠都是給自住！警方也提醒，使用虛假租約和不實資訊申請補助的行為，已經觸犯了詐欺等刑事罪行。咖啡店長感激地說：「R姐，你真是我的天使，我馬上叫停這個計劃。」
※免責聲明：本文獲得《R姐財富方舟-廖嘉紅》授權，文中所提之相關政策和稅率，請以政府公布為準。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：