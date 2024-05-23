咖啡店長收到一個誘人的邀請，可以用假租約，換來每月7500元的租屋補助，她非常心動，退休理財顧問廖嘉紅（R姐）連忙提醒，如果5~6年後要賣房，出租就不能享自住優惠，沒了400萬元免稅額，房地合一稅率也會翻2倍，試算結果會從60萬元膨脹為200萬元，等於要多繳140萬元稅，還得面臨詐欺等刑事罪，得不償失啊！

R姐在臉書「R姐財富方舟-廖嘉紅」表示，她是精明的咖啡店長，卻遇到了一個神祕的建議，他的房仲好友，向她透露了一個誘人的祕密：「只要在租約上寫下你的地址，你就能每月輕鬆領取7500元的租屋補助。」這讓咖啡店長心動不已。

當她忍不住跟R姐分享這個消息時，R姐提醒她：「你的計劃中，不是要在5~6年後換房子嗎？如果有出租行為，那麼你將無法享受房地合一稅的自住優惠。」咖啡店長好奇地問：「那麼，有沒有自住優惠究竟差多少呢？」

用假租約申請補助，就不符合自住條件，將失去房地合一稅和重購退稅優惠

R姐說明，「根據房地合一稅的規定，如果出售的房產符合自住要求，（1）你可以享有高達400萬元的免稅額；（2）超過免稅額的部分，只需按照10%的稅率繳納；（3）相較於一般案件持有5~10年房地合一稅20%，等於稅率打5折，相當優惠。」

R姐繼續舉例說明，假設你賣掉的房子賺了1000萬元，依照自住優惠，首先你可以扣除400萬的免稅額，剩下的600萬元按10%的稅率計算，你需要繳納的房地合一稅大約是60萬元。如果你想進一步減輕稅負，還可以考慮使用房地合一稅的重購退稅。」

R姐提醒店長，如果你使用假租約來申請補助，那麼你就不符合自住條件。這樣一來，同樣1000萬元的利潤，因為不能扣除400萬的免稅額，而且你將面臨20%的房地合一稅率。房地合一稅由60萬膨脹為200萬。而且，你也無法利用重購退稅來退回已繳的稅金。用假租約申請補助，最終得不償失。

R姐強調，千萬要記住，不動產的稅務優惠都是給自住！警方也提醒，使用虛假租約和不實資訊申請補助的行為，已經觸犯了詐欺等刑事罪行。咖啡店長感激地說：「R姐，你真是我的天使，我馬上叫停這個計劃。」

※免責聲明：本文獲得《R姐財富方舟-廖嘉紅》授權，文中所提之相關政策和稅率，請以政府公布為準。