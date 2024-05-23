【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Verdance Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，市場就是在等待輝達去確認......即使他們的業績表現擊敗市場預期，但未來展望如何？證明其估值的指引為何？比較重要的是估值，所以不管市場的反射性動作是漲還是跌，當我們開始爬梳其財報並檢視一些公司喊出的估值時，應該去想「是不是太高了」？

●高盛執行長David Solomon周三在波士頓學院活動上語出驚人地表示，基於政府支出和經濟韌性，他認為聯準會今年完全不會降息，「我還是沒有看到令人信服的數據顯示我們會降息」。目前市場普遍預期為最快於9月降息，今年降息一至二次。高盛團隊在4月出具的報告預測聯準會今年降息兩次，一次在7月，另一次發生在11月。此外，Solomon以經濟疲弱為由，預期歐洲今年會降息。

●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，隨著聯準會正式承認通膨比他們所預期的更為黏著，利率「在較高水準維持較長時間」（Higher for longer）便成為官方口號，儘管他們也想降息，但近期內他們沒辦法做到。