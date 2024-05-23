【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●Verdance Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，市場就是在等待輝達去確認......即使他們的業績表現擊敗市場預期，但未來展望如何？證明其估值的指引為何？比較重要的是估值，所以不管市場的反射性動作是漲還是跌，當我們開始爬梳其財報並檢視一些公司喊出的估值時，應該去想「是不是太高了」？
●高盛執行長David Solomon周三在波士頓學院活動上語出驚人地表示，基於政府支出和經濟韌性，他認為聯準會今年完全不會降息，「我還是沒有看到令人信服的數據顯示我們會降息」。目前市場普遍預期為最快於9月降息，今年降息一至二次。高盛團隊在4月出具的報告預測聯準會今年降息兩次，一次在7月，另一次發生在11月。此外，Solomon以經濟疲弱為由，預期歐洲今年會降息。
●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，隨著聯準會正式承認通膨比他們所預期的更為黏著，利率「在較高水準維持較長時間」（Higher for longer）便成為官方口號，儘管他們也想降息，但近期內他們沒辦法做到。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：