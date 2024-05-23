【時報-台北電】盤中焦點股：

1.台積電(2330)：輝達展望超預期，激勵昨夜ADR收漲1.6%後、盤後再漲3.6%，今早股價開高並再刷新天價877元。

2.昆盈(2365)：首季轉盈，機器人題材助威，連拉3根漲停，站上波段高。

3.宏碁(2353)：宣告AI PC產品線邁入算力及性能大躍進次世代，法人猛敲5.4萬張，晨盤以人氣王之姿攻上55元近半年高點，但一度翻黑探至51.8元，震盪劇烈。

4.光寶科(2301)：積極切入AI伺服器電源供應器領域，後續營運可期。外資連4買點火，跳空強彈4%，觸及半年線。

5.雷虎(8033)：搶標國防部6款無人機，軍工股因中共環台軍演強勢表態，盤初逼近漲停，重登月線。

6.所羅門(2359)：機器人熱度不減，輝達亮麗財報加持，今早觸182元新高。

7.高僑(6234)：共軍今明兩天展開台海軍演，軍工概念點火，早盤爆量漲停、突破季年線。

8.川飛(1516)：外資買盤點火，連拉2根漲停，挺進波段高點。

9.羅昇(8374)：機器人題材助攻，連拉2根漲停，站上波段高點。

10.聰泰(5474)：未來將與達明機器人合作，題材面發燒，連觸兩根漲停，站上波段高。

11.聯電(2303)：昨夜ADR漲1.76%，但漲多賣壓轉沉，盤初開高又翻黑。

12.中鴻(2014)：6月內銷盤熱軋、冷軋每公噸調漲300元，鍍鋅更每公噸調漲500元，盤初股價小跌反應。

13.第一銅(2009)：今年來銅價已漲約22%，昨獲利回吐賣壓湧現，期銅跌逾4%，影響盤初股價重挫近7%，回測5日線。

14.遠百(2903)：股價近5個交易日連跌達1成，盤初承接買盤進場，支撐股價逆勢小漲。

15.士紙(1903)：昨遭外資反手調節140張，盤初下跌逾3%，摔下月線。

16.和大(1536)：三大法人近4日連續買超達1069張，推動盤初股價一度衝上58.3元，逼近前高。

17.欣興(3037)：近年4度傳火警，但股價無懼仍走揚逾4%。

18.昇達科(3491)：政策點火，低軌衛星看俏，早盤續創天價280元。

19.華星光(4979)：矽光子火熱，昨日外資敲進千張，激勵盤初股價一度逼近漲停。

20.元太(8069)：董座強調有定價權，不用擔心毛利率變化。早盤價量俱揚，試圖重返季線。

21.正新(2105)：營運回溫且後市續看旺，股價震盪再創波段高。

22.漢翔(2634)：後520行情助攻，率軍工股帶量走揚。

23.和成(1810)：軍工股買盤再起，帶量上攻近5%。

24.雄獅(2731)：520後賣壓持續，股價跌破月線。

25.世芯-KY(3661)：Amazon參與私募的利多鈍化，再破跌落短均支撐。

26.致新(8081)：Q1每股賺4.41元，看好下半年，股價上攻300元波段高。

27.日月光投控(3711)：今年營運將逐步回溫，短多續強穩漲。

28.義隆(2458)：搶搭AI PC順風車，增量強攻。

29.國建(2501)：營建股賣壓持續，股價在月線下弱勢盤整。

30.旺矽(6223)：搭AI PC題材，今年業績再挑戰新高，創歷史高後壓回。

(編輯：李慧蘭)