【時報-台北電】周三歐美原油期貨跌逾1%，為連3黑，由於美國原油庫存意外增加，以及美聯儲會議紀錄顯示，通脹持續、美元走升，致市場對石油需求擔憂加劇，打壓油價連3日下跌。
據美國能源信息署(EIA)資料顯示，截至5月17日當周，原油庫存增加了180萬桶，原分析師預期為減少250萬桶，而美國石油協會(API)數據顯示上周原油庫存增加248萬桶。
美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌1.09美元，報每桶77.57美元；6月熱燃油跌0.03美元，報每加侖2.43美元；6月RBOB汽油下跌0.04美元，報每加侖2.47美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.98美元，報每桶81.9美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
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