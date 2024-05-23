【時報-台北電】獲利了結，周三紐約期金跌逾1%；由於美國聯準會(Fed)官員認為通膨目標2%可能需花更多時間，之後才能降息，若沒有達到目標，必要將出手升息，引發市場的擔憂，加上美元走強及10年期公債殖利率雙揚，削弱投資人對黃金的購買吸引力，令金價下跌。
分析師表示，Fed偏鷹，致美元及10年期公債值上揚及股市下跌，投資者恐等待一個月才知道是否會降息，部分官員認為有必要緊縮貨幣政策，也引發市場擔憂。
終場收盤報價，6月黃金跌33.00美元，報每盎司2392.90美元，7月白銀跌0.58美元，報每盎司31.50美元，7月鉑金跌11.20美元，報每盎司1049.70美元，6月鈀金跌26.50美元，報每盎司1003.80美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)
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