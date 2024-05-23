民進黨地方黨部主委改選26日舉行，台南市黨部主委競爭激烈，賴系立委郭國文對上「湧言會」前市議員陳金鐘，兩人選情五五波；但上周五立法院議場上演全武行，郭國文「賣力」表現，被認為可為選情加分。
民進黨中央黨部22日發函各縣市黨部，要求黨職候選人及其團隊以正面訴求尋求最大支持，切勿以不實指控、互相攻訐傷害民進黨形象。台南市黨部主委被視為2026市長黨內初選前哨戰，競爭激烈，據了解，南市黨部主委選舉遭人爆料有「賄選」情事，並向黨中央檢舉，惟經地方黨部查證後，查無賄選證據。
台南為賴清德總統本命區，郭國文此次參選，檯面上獲得綠營多數立委、市議員支持，不過，由於「正國會」立委陳亭妃此役未推人選，陳金鐘打著整合湧言會、正國會支持力道，兩人選情膠著。
本周日改選在即，立法院正值國會改革法案審查關鍵時刻，郭國文守在立法院，本周多由議員、助理當分身跑攤，凝聚黨員支持。他說，該拜訪的基層黨員都持續進行、520當天也傳簡訊請託，昨晚也趁隙趕回台南拜訪，把握最後衝刺。
隨著投票日逼近，有基層黨員認為，郭國文上周在立法院面對民眾黨立委黃國昌近距離激動咆哮，出手將黃的臉撥開，後來又搶走立法院祕書長周萬來手上提案文件，拔腿狂奔衝出議場，「當天他很賣力，衝勁十足，支持者看了會感動」，一般認為，這對郭的選情有加分效果。
陳金鐘強調，郭國文是「戰將」，應該專心把立法院顧好，重申三黨不過半是台灣當前最大困境，立法院朝小野大，立委須時時在立法院待命，中央、地方大家一起分工，才能做賴清德總統的最佳後盾。
民進黨台南市黨部表示，民進黨黨職選舉台南市有效票為3萬881人，歷年平均投票率為65％。
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