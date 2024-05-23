交通部高速公路局推動國道3號增設桃園八德交流道工程計畫，桃園市政府配合辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公告公開展覽，市議員陳治文發現，在公展網站竟出現民眾土地謄本等個人資料，包含姓名、身分證字號、地址等重要個資外洩。市府都市發展局坦承是同仁疏忽，立即撤回網站資料遮蓋彌補替換紙本資料，後續將追究行政責任並懲處。

都發局說，變更大溪埔頂都計案公告公開展覽，日期自5月9日至6月7日，因同仁疏忽，不慎將民眾個資外洩，發現後已撤換網站資料，也檢視更正遮蔽區所公告的紙本個資內容，這是首次發生民眾個資外洩，後續將啟動內部調查並追究相關行政責任。

陳治文痛批說，都發局辦理變更大溪埔頂都市計畫案公告公展1個月，提供地主、民眾參閱和提出意見，但網站上的公展內容竟有民眾的公務用土地謄本資料，包括姓名、身分證字號、地址等重要個資，尤其變更都市計畫具有公益和私利的衡量，外洩這些資訊不利在地居民。如今詐騙集團猖獗，這麼重要的個資竟能在網站上看到，難保不被不肖分子盯上鎖定詐騙。

市府工務局則強調，經查交給都發局的正式公文紙本，都有遮蔽地主的相關個資等重要資訊，都發局在公告公展時本來就應該遮蔽相關資料，研判應該是2單位私下往來的電子檔遭都發局同仁誤用，才會將未遮蔽個資的檔案上傳到公展網站造成疏失，已違反《公務員服務法》，後續會嚴格要求局內同仁，在處理相關文件檔案時應特別留意，切勿外洩民眾個資。