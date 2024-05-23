台股昨（22）日盤中衝上2萬1567點，創下盤中歷史新高，終場上漲315點收在2萬1551.83點，也創下收盤新高，同時也讓台股ETF績效水漲船高，觀察61檔台股ETF表現，包括00919、00946、00923、0050、006208等22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683名的台股ETF受益人開心賺錢。

以昨日成交量來看，交易最熱的是月初甫上市的00946，以4.2萬張最具人氣，也是今年新成立的ETF中，績效表現最佳者，其次為00943，同步爆出逾萬張大量，成交張數來到1萬9404張，2檔台股月配高息新兵霸榜，交投熱度也輾壓0050、006208等2大市值型龍頭，而0050、006208的成交量，各為6928 張與4294張。

台股ETF受益人數已來到832萬人，等於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI更為產業增添成長動能與商機題材，有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待，可留意獲利與配息能力俱佳的科技公司。

鑒於每年6~8月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及擁有外資偏好特性的科技台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。

從產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色，甚至擁有全球市佔第一的公司，電子股向來也是外資投資台股時，所青睞的板塊。隨全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期

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