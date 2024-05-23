【時報-台北電】盤後輝達（Nvidia）財報優於預期，台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲逾3%創新高。台積電(2330)今跳空開高大漲11元至875元新高，宏碁(2353)亦續強，台積電率電子股上攻，台股早盤一度漲逾百點至21668點新高，但漲多的部分AI概念股熄火，以及金融股壓盤，漲點收斂，盤中拉回至平盤以下；目前台積電仍漲6元，但加權指數翻黑，全日可能呈現爆量震盪之格局。

台股今日早盤仍由台積電及台股雙創高，漢翔(2634)率軍工股補漲；盤面人氣股仍多是強勢股及AI概念股等。

聯準會維持通膨有明顯降溫後，才會開始降息的看法，四大指數漲跌幅介於-0.51%至+1.03%，半導體相關的費半指數逆勢收漲，台積電ADR上漲1.61%。

周三台股重返5日均線之上，中場過後突破上周四高點21515點，尾盤一度大漲331點至21567點，改寫歷史新高，終場加權指數上漲315.08點，收在21551.83點，成交值約4398億元。

輝達（Nvidia）營收展望優於市場預期，並宣布1股拆為10股，盤後股價大漲約6%，首度突破1000美元大關，激勵為輝達代工生產AI晶片的台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲3.6%。

國票投顧表示，台積電和台股一同創下新高，可見當前多頭氣勢強盛，加上成交量能持續增溫，預期台股後續應有高點可期。周三外資反手加碼台股321億元，可見外資持續看好台股基本面表現，此外Nvidia財報利多，有助半導體族群維繫漲勢，預期台股仍有創高機會，惟留意高檔賣壓，短線指數以21450點之上震盪看待。

凱基投顧分析，市場看好輝達財報表現，引發周三台股大盤提前反應表態創高，不過，周四須留意強勢股湧現獲利調節賣壓，導致震盪走勢出現，屆時大盤若能維持在前高21515點之上，盤勢仍可維持強多創高格局，上檔高點可先不預設，除非出現爆量收黑K跌破短期均線才視為創高走勢結束訊號。（編輯：沈培華）