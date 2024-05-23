【時報-台北電】供過於求，周三BDI指數續挫近1.5%；由於貨運量減少及船舶充足因素，使得海岬型船運價擴大減幅近590美元，加上FFA遠期合約價格低迷，巴拿馬型船運價增勢亦趨緩，終場波羅的海乾散貨BDI指數續挫近1.5%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌25點，收1804點，跌幅1.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌71點，收2584點，跌幅2.7%；其平均日租金為每艘21429美元，減少586美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲9點，收作1831點，漲幅0.5%，其平均日租金為每艘16476美元，增加75美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌11點，收作1371點，跌幅0.8%。(編輯：王聖為)(商品行情網)