【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1098元，較前一交易日貶值0.21分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年5月23日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1098元，1歐元對人民幣7.7330元，100日元對人民幣4.5695元，1港元對人民幣0.91094元，1英鎊對人民幣9.0867元，1澳大利亞元對人民幣4.7396元，1新西蘭元對人民幣4.3755元，1新加坡元對人民幣5.2881元，1瑞士法郎對人民幣7.8056元，1加拿大元對人民幣5.2247元，人民幣1元對1.1312澳門元，人民幣1元對0.66058馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.5728俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5656南非蘭特，人民幣1元對190.09韓元，人民幣1元對0.51460阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52545沙特里亞爾，人民幣1元對50.2695匈牙利福林，人民幣1元對0.55435波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9683丹麥克朗，人民幣1元對1.5026瑞典克朗，人民幣1元對1.5002挪威克朗，人民幣1元對4.51145土耳其里拉，人民幣1元對2.3431墨西哥比索，人民幣1元對5.0794泰銖。(編輯：廖小蕎)

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