賴清德已正式就任總統，結束8年執政的蔡英文，下一步動見觀瞻。她與民進黨的關係走向，乃至於她個人將扮演怎樣的角色，這對台灣政治及兩岸國際情勢的發展，預料將持續產生特殊的影響力。
蔡英文是我國首位女總統，在她卸任前，有媒體進行民意調查，並比對前後任總統在卸任前夕的滿意度成績，其中蔡英文的得分超越馬英九與陳水扁，也是唯一取得了及格成績。更特別的是，蔡英文是讓民進黨中央政權首度突破8年的人，讓民進黨的長期執政目標出現曙光，在民主發展歷程中這的確是個里程碑。
在此基礎上，蔡英文卸任總統職務後，跟民進黨政府的關係將何去何從？目前，她本人沒有透露後續的安排，但回顧她過去的人生道路，可以判斷的是，她會就此離開政黨與政府不再擔任職務，徹底與黨政系統分離，甚至也將與黨內派系分離，不再過問任何黨政事務。
儘管如此，這不代表蔡英文會退隱山林，而是持續投入自己所關心的事務，並可能成立自己的基金會。蔡英文之所以不會再過問黨政大事，主因是她的國防、外交及國安人馬已徹底交接給新總統賴清德；而賴清德必然也會先尊重有經驗者的輔佐。過去，陳水扁也曾借重李登輝的人馬，但不同的是，陳水扁的借重僅是少部分，而這次蔡英文的人馬是全盤直接交接給賴清德。因此，可以預期的是，至少在總統任期的前面2年，賴清德將在蔡英文人馬的「保駕護航」，走蔡英文路線以穩定執政為優先。
就敏感的兩岸關係而言，現推出的新陸委會主委與海基會董事長，屬民進黨內溫和、務實派的最佳人選，只要賴清德不再提起務實的台獨工作者、台獨是台灣社會極大共識，他的兩岸政策短期內仍會由華盛頓所接受。
只是，目前賴清德較大的困難，是如何承接北京所拋出的觀光及擴大交流善意？過去8年，兩岸交流幾乎中斷，過去民進黨人對此領域也仍屬生疏，如何接下北京拋出的球，確實極度考驗新上任的賴清德政府。
尤其，立法院是由國民黨與民眾黨立委占居多數，民進黨直到今天仍不太適應少數黨的身分，一旦國會的角力衝突持續發生，賴清德政府在行政上所受到的牽制勢必將日漸嚴峻。
蔡英文既已將任內重要團隊移交給賴清德，無論她如何與黨政派系分離，賴清德都將難以迴避外界對於前後任總統的比較。賴清德是否能趁勝追擊邁向長期執政，還是會出現變數，無疑是他的最大考驗。（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）
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