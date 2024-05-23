市場矚目的AI指標股輝達公布財報優於預期，盤後股價勁揚逾7%，股價飆破 1000美元大關。不過，今早傳出中共解放軍陸、海、空、火箭軍，對台展開軍演。在消息面多空激盪之下，台股今天開盤續創新高，早盤一度達21668點，隨即翻黑。
中共解放軍23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。演習涉及範圍包括台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊。
美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）22日在美股盤後公布財報，第1季度營收年增262%，達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元。此外，輝達預計第2季度營收為280億美元，優於分析師預估平均值266.6億美元。
輝達並宣布股票分割計畫，擬將1股拆為10股，盤後股價勁揚逾7%，推動超微（AMD）及博通（Broadcom）等AI晶片股上揚。今年以來，輝達股價已飆漲逾90%。
法人表示，研調機構預估，AI PC將在明、後年大幅成長，此外下月COMPUTEX登場，輝達、超微、英特爾等執行長來台助陣，預料各家AI PC將成鎂光燈焦點，相關供應鏈包括品牌、組裝、DDR5記憶體、鏡頭模組等受惠，GB200 AI晶片商機龐大，市場持續看好後市。
另外，520賴清德總統就職後，立院陷入紛擾，加上今天中共宣布軍演，但並未衝擊台股投資人信心，且近期指數創高並未爆量，多頭續航力仍可期。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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