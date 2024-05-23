賴清德總統520演說後不到4小時，大陸國台辦發言人就代表大陸方面定性賴總統是「台獨工作者」，原本賴政府在籌組國安團隊人事時，聲稱由鄭文燦接任海基會董事長及邱垂正接任陸委會主委是個善意，但賴的演說進一步擴大並固化蔡英文前總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並把台灣一詞視為國家稱號，顯然北京已將此論述視為「惡意」，兩岸關係在可預見的未來不僅難以突破官方對話，賴政府在外交、軍事、兩岸事務層面恐將陷入更艱難的境地。

兩岸長期在各領域的零和鬥爭，終於在李登輝總統任內成立國家統一委員會、陸委會及海基會，大陸在黨的中台辦後也成立國台辦處理對台事務，因此兩岸之間的事務並非由外交部管轄，而分由陸委會與國台辦對口處理，這說明兩岸關係並非兩國關係。

馬英九總統時代，陸委會主委與國台辦主任之間甚至能互訪，建立熱線，最後升高到2015年11月在新加坡的馬習會。回首兩岸關係始終並非兩國關係，而是特殊的兩岸關係。就像國民黨前主席吳伯雄在國共平台高層會晤時對大陸領導人提出，兩岸的直航要推動時，這個航線的定位並非國際航線也非國內航線，就稱是兩岸航線，解決了彼此的堅持，這是兩岸政府智慧的妥協產物，有利於兩岸人民。

當蔡英文與賴清德兩任總統承先啟後，在李登輝提出特殊兩國論後，要擴大兩國互不隸屬的論述，刻意忽視兩岸政府所依據的憲法，就是主張一個中國的領土範疇，即使兩個政府的治權不及於對方，但各自從憲法來說，主權只有一個。

尤其這次賴清德的演說還搬出「國籍」來強化兩國互不隸屬的論述。但他卻忘了一個現存事實，兩岸人民進入對方的管轄區域，入海關看的是「台胞證」與「入台證」，而非代表國家的「護照」，這就可說明兩岸之間的海關確有默契不承認護照，而用上述兩種證件做為准許入境的妥協與權宜。

因此兩岸之間過去曾有的良性互動、對話接觸與處理爭議，靠得是「求同存異」精神，雙方憲法追求的是國家統一，但統一由誰做主，誰代表中國，這些複雜的政治難題就先擺一邊，這就是海基會與海協會能有20幾個協議簽署的關鍵。

而新上任的賴總統既宣示要追求兩岸和平、經濟繁榮，卻避開了兩岸該有的「同處」，反而擴大政治難題的「異處」，「避同擴異」這條道路執意走下去，兩岸豈能和解，爭端擴大，信任遠離，敵意增加，爭取陸客來台觀光與陸生來台就學，以解觀光旅遊界與私立大專院校的燃眉之急，就會如同菜籃挑水一場空，和平的兩岸關係，難矣！（作者為資深媒體人）