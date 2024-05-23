日前大批群眾包圍立法院，抗議在野黨推動國會改革法，民進黨立委不斷在立法院院會審查法案時大聲通報群眾人數，得意之情溢於言表，引發藍白立委不滿，認為這種舉動實在是很可恥。不料，民進黨立委洪申翰竟然回應，一直宣布場外群眾人數，是因為關心在野黨立委的安危，所以才要讓他們知道外面的民眾已愈來愈多，出入可要小心一點才是。
老實說，洪申翰此言已有威脅甚至恐嚇意味，意思是外面都是我們的人，藍白立委出門遇到群眾攻擊，可別怪綠委沒警告喔。這根本就是黑道行徑！儘管民進黨沒有公開承認，但外界早就懷疑群眾是綠營「落」來的，洪申翰的這番「自白」，不就等於承認外面的群眾就是跟他們有關！
更令人不安的是，既然綠委已經暗示，在野黨立委走出立法院不知道會碰到什麼事情，那麼，這豈不形同鼓勵外面的群眾必要時可以採取暴力手段？如果外面真有群眾把洪申翰的「好心提醒」聽進去了，看到藍白立委就出手攻擊，後果誰要負責？
近日立法院連續審議相關法案，不再占有國會多數席次的民進黨不斷採取各種出格手段，試圖阻擋審議法案的正常程序，5月17日公然使用暴力，民進黨男立委擒抱國民黨女立委，成為國際媒體報導的笑柄；5月21日則是散播假訊息、號召民眾集結立法院，想製造「太陽花2.0」施壓在野黨。
民進黨立委在國會殿堂裡舉手舉不過就用拳頭，拳頭也比不過就把群眾推上場；身為執政黨立委，還如此唯恐天下不亂、毫無民主風度，這就是身兼黨主席的賴清德總統所說的負責任和促進團結嗎？
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