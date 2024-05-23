【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三收於近一周新低；此前有報導指出，中國可能針對歐美進口汽車課徵關稅，隨後汽車股遭到拋售；此外在輝達(Nvidia)公布業績之前，科技股走高。
周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.77點或0.34%，為521.18點。英國公布四月通膨放緩速度，低於預期，隨後政府債券殖利率上升，也讓股市承壓。
汽車股跌1.4%，賓士、BMW和福斯集團股價皆下跌在0.7%至1.7%之間。
中國的汽車研究機構告訴官媒《環球時報》，中國應該把大型汽油動力汽車的進口關稅提高至25%。外界認為，此舉主要是回應美國和歐盟針對中國電動車大幅提高關稅的挑戰。
歐盟執委會去年10月啟動一項調查，查明在中國生產的純電動車是否得到政府不公平補貼。歐盟可能在7月開徵臨時關稅。
科技股逆勢上漲0.6%。輝達在歐股和美股盤後公布財報，表現優於預期。
瑞銀的家族和機構財富投資長Maximilian Kunkel說，全球半導體無疑是一個從AI需求中受益的領域，在某種程度上，一些歐洲企業也可以從中受益。
奢侈品股下跌逾2%，創下3個月來最糟糕的一天。
瑞士人壽(Swiss Life)下調了2024年費用營收預期之後，該瑞士最大的壽險公司股價下挫2%。
瑪莎百貨(Marks & Spencer)上漲5.1%。此前該英國零售商說，由於重整業務的戰略，讓食品和服裝部門實現了強勁的銷售增長，推進公司年度獲利增長58%。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：