【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：
●「AI晶片王」輝達（Nvidia）周三股價收跌0.46%，報949.50美元，但盤後大漲約6%，暫報1,006.99美元，首度漲破1,000美元大關，再創歷史高點，市值暴增約1400億美元。輝達上季業績表現與本季營收展望均超越市場給予的超高期待，該公司並宣布分拆股票及提高季度股利150%。
輝達2025財年第一季（截至4月28日）營收年增262%，為260.4億美元，遠優於市場預估的246.5億美元。淨利年增628%，為148.8億美元。Non-GAAP每股盈餘年增461%，為6.12美元，遠超出市場預估的5.59美元。輝達預估第二財季營收為280億美元加減2%，優於分析師預估的266.1億美元。
●亞德諾半導體（Analog Devices）周三股價大漲10.86%，收在240.16美元。該類比晶片大廠於盤前公布2024財年第二季（截至5月4日）財報，儘管營收獲利較前一年同期下滑，但表現優於市場預期，且第三季財測也意外樂觀。亞德諾半導體第二季營收21.6億美元，淨利3.022億美元，合每股盈餘0.61美元。經調整後每股盈餘1.40美元，優於市場預估的1.26美元。該公司預估第三財季營收為22.7億美元加減1億美元、經調整後每股盈餘為1.50美元加減0.1美元，均優於市場預期。
●Target百貨周三股價重挫8.03%，收在143.27美元。該美國零售業巨頭第一財季營收年減3.1%，為245.3億美元，大致符合市場預期；每股盈餘為2.03美元，低於市場預估的2.06美元。Target預估本季每股盈餘介於1.95～2.35美元，其中值不及市場預估的2.19美元。
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