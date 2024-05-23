兩艘中國海軍艦艇5月19日駛入柬埔寨西哈努克港，參與中柬軍方有史以來規模最大的聯合軍事演習。由於柬埔寨是中國的東南亞堅定盟友，並接受幾十億美元的投資發展援助，讓美國方面日漸擔心，北京將以此幫柬埔寨升級改造位於泰國灣入口處的雲壤（Ream）海軍基地，擴大在南海的軍事存在。

為參與歷時15天的中柬「金龍-2024」聯合軍事演習，中國海軍戚繼光號訓練艦、井岡山號071型船塢登陸艦19日駛入柬埔寨西哈努克港的碼頭。此次涉及陸軍聯合軍演與海上聯合演習。中方出動的演習部隊共760人，柬埔寨軍方則出動1300名官兵和11艘艦艇。

戚繼光號訓練艦駛入西哈努克港時，艦身上展示的一條橫幅寫著「以和平和友誼與好朋友相見」。中國駐柬大使王文天說「我們是鐵桿朋友」，並反駁外界對雲壤基地的質疑，強調中國海軍無論去哪裡，「帶去的只是友誼，帶去的只是合作」，而不是任何其他東西。

這份外界疑慮來自於距離西哈努克港不遠處的雲壤海軍基地，是由中國出資升級改造，最初則由美國部分出資建造。在海軍基地升級改造工程開始後不久，兩艘中國海軍護衛艦從去年12月便駛入並停靠在雲壤基地。

據法新社引述美國官員表示，雲壤基地有可能為中國海軍在靠近南海爭議海域的泰國灣入口處，提供了一個至關重要的戰略立足點，強調距離麻六甲海峽很近，戰略地位十分重要。

此外，雲壤基地和中國海軍互動之所以引人注目，也是《華爾街日報》2019年一篇報導，有美國官員表示看過中國與柬埔寨之間一份讓中國租用雲壤海軍基地30年協議的初稿，其中允許派駐人員、儲存武器和停靠艦艇。但當時的柬埔寨首相洪森否認簽署過這樣一份協議。

另外去年雲壤海軍基地也因新建一個長達363公尺的碼頭而引起各界高度關注，柬埔寨政府也否認該碼頭是用來停靠航空母艦的。