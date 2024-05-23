中國外交部22日以美國無視中方在俄烏戰爭的建設性作用，實施單邊制裁，且對台軍售為由，宣布制裁美國12家軍工企業及10名高層主管。其中，洛克希德馬丁公司和雷神飛彈公司再度上榜，成為中方的制裁常客。

中國外交部指出，一段時間以來，美國無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性作用，以所謂涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益。

同時，美國持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，中方決定對洛克希德馬丁飛彈與火控公司、洛克希德馬丁航空公司、雷神飛彈系統公司等12家企業，凍結在中國境內動產、不動產和其他各類財產；還懲處10名美國軍工企業高層主管，不予簽發簽證、不准入境中國與香港、澳門。

這已是中方3天內第二度發布制裁美企的舉措。中國商務部20日發布公告，將參與對台軍售的3家美國企業，包括美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司以及美國波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單，並採取系列制裁措施。

而更早在2020年10月26日，中國外交部就宣布，「為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。」

中國外交部近日接二連三制裁美國企業和高管，發言人汪文斌表示，中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，對於頑固遏華反華的任何人、任何組織，中方都將依法予以嚴懲。

雖然制裁美國軍工企業不手軟，但中國仍持續向美國遊客招手。大陸國家主席習近平22日向第14屆中美旅遊高層對話開幕致信稱，「旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋梁。熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國。」