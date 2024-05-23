俄羅斯國防部21日發布，依照俄羅斯總統普丁的指示，俄羅斯南部軍區已在總參謀部的指揮下開始第一階段非戰略核力量演習，模擬演練發射非戰略（戰術）核武的準備工作；英媒報導分析，俄軍此次演習目的在嚇阻西方國家進一步插手俄烏戰爭。

俄國防部表示，俄羅斯南部軍區飛彈編隊正演練如何將「伊斯坎德」（Iskander）戰術飛彈系統專用彈藥、飛彈祕密移至發射區準備發射的過程；俄羅斯空天軍航空部隊也正演練在裝備「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈等航空兵器專用的特殊飛彈後，飛入指定巡邏區域的科目。

俄國防部強調，本次演習旨在檢驗非戰略核力量執行戰鬥任務的戰備狀態，以確保俄羅斯領土完整和主權，及回應個別西方官員針對俄的挑釁言論和威脅。

路透22日引述核武專家分析稱，這次演習是普丁發出的警訊，旨在阻止西方更深入地捲入俄烏戰爭；據美國科學家聯盟統計，俄羅斯擁有約1558枚非戰略核彈頭，但具體數字尚不確定。

此外，俄羅斯聯合號火箭（Soyuz rocket）16日從莫斯科以北800公里的普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）升空，在近地軌道部署了包括COSMOS 2576在內至少9顆衛星；COSMOS 2576是一種俄羅斯軍事「偵查」飛行器。

美國太空司令部21日就此聲稱：「我們觀察到一些活動，並評估它有可能是能在近地軌道攻擊其他衛星的太空反制武器。俄羅斯將這款新武器部署到與美國政府衛星同樣的軌道上。」

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）22日痛批這是美方發布的假訊息，並強調莫斯科始終一貫反對在近地軌道部署攻擊武器。美國拒絕接受俄羅斯關於加強太空活動安全的提議，及制定防止太空軍備競賽的條約，這是錯誤的。