美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日表示，他將與國會議員合作回應國際刑事法院（ICC）檢察官對以色列高級官員發出逮捕令一事，制定措施制裁ICC檢察官。另外美眾議院議長強生（Mike Johnson）也表示，正考慮針對同一事件立法，對國際刑事法院官員實施制裁。

《BBC》報導，布林肯出席參議院外交關係委員會的聽證會，回覆該委員會共和黨籍議員詢問是否會支持針對國際刑事法院插手以色列這個法治國家的事務的法案時表示，他致力採取行動，應對這個「極度錯誤的決定」。布林肯說：「毫無疑問，我們必須考慮採取適當措施來應對這又一個極度錯誤的決定。」

布林肯強調：「我們希望以兩黨合作為基礎，找到適當的回應方式。我致力於做到這一點。」

美總統拜登先前針國際刑事法院對以色列高級官員發出的逮捕令表示，這些逮捕令是「令人髮指」的做法。布林肯的談話正回應了華盛頓對國際刑事法院決定的整體反彈。

《國會山報》（《THE HILL》）報導，美眾議院議長強生嚴厲批評了國際刑事法院對尼坦雅胡和葛朗特採取的行動，在一份聲明中寫道，法院的「毫無根據和非法的決定應受到全球譴責」。強生回應媒體表示，立法的細節仍在制定中，但他表示希望盡快推進這項譴責。

在被問及是否計畫在眾議院提出一項對應ICC逮捕令的議案時，強生表示：「我們確實打算這樣做，我們正在努力尋找最佳選擇。我認為這將是一項兩黨合作的努力。」

另外眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）及參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也都發表言論，譴責國際刑事法院。

媒體評論，美國對國際刑事法院要求發出逮捕令的做法已經產生了跨黨派的批評，拜登和其他民主黨領導人加入共和黨人一起譴責這一舉措，可望在短時間內通過相關的制裁法案。