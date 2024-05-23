賴清德的520演說，大陸怎麼看？乍看，官方與民間的態度是一致的，就是大加撻伐「新兩國論」，然而若細看，差異非常大。對大陸網民而言，官方的嚴厲批判態度只是「基本款」，網民的意見更強烈。
在對岸，官方與民間對台灣問題的態度，是相互影響，並沒有絕對的「官方引導民意」現象，相反地，官方時而必須回應洶洶民情，對個別事件展現強硬姿態。換言之，要知道真實的大陸，網民的反饋往往更準確。
每一次的520就職演說，按例我會在陸媒發表看法，這次我給的標題本來是「賴清德若拋出『兄弟之邦』，大陸該接球嗎？」，結果被改成「接下來4年，警惕賴清德在這方面做文章」。不料，網民對「4年」非常感冒，集中懟之，反而對文中談及的「兄弟之邦」沒太多反應。
亦即許多大陸網民的基本認知是，賴清德根本幹不了4年，台灣問題會在4年內解決。而此一認知或許能解答北京近期與未來釋放的信號與政策，所為何來。
520前一段日子，大陸官方與學者專家的主旋律是「和平、善意、炎黃子孫」，台灣也有部分輿論響應這種避戰謀和的調子，希望台海問題維持穩定，甚至希望引導賴清德走溫和開放路線。大陸網民善於觀測「風向」，因此一向激烈的聲量也隨之降低。
520之後，台媒轉載了大陸涉台專家學者的看法，全都對這份講稿表達「意外」，沒料到賴清德會這麼硬，或精確地說，沒料到拜登政府會這麼硬。國台辦與大陸外交部第一時間表達的強烈不滿不在話下，大陸網民自然也就不客氣「加碼再加碼」。
一言以敝之，對北京而言，拜登再次破壞中美間未行諸於文「君子協定」——美國選舉前各方克制。但對華盛頓而言，從寬解釋「挑釁」是拜登政府的特色，520講稿，美國人當然不可能看不懂，而其審查明顯對台獨寬鬆，並絕對會矢口否認讓「新兩國論」過審是挑釁。
那麼，大陸網民對「4年」如此反感，也就得到了合理解釋，他們認為官方早就該放棄幻想，準備鬥爭，而不只是一味言詞抗議。加上這幾年大陸官方對賴清德的「頑固台獨」定性，網民可說非常樂見賴清德擺硬，畢竟，賴若唱軟調，大陸人民還找不到槓桿宣揚武統。
只參考網民的激烈反饋準嗎？確實，這只能作為參考根據之一，更準的可能是流量。我這篇文章的流量相對偏低，才是真正警訊，因為那代表更多大陸網民已不相信高層會下決心解決台灣問題，以致關注台灣問題除了「糟心」沒別的，所以懶得關注了。
而這種「沉默的不信任」，才是北京真正的隱憂，因為一旦日積月累的「隱性不滿」總爆發，北京會很難維穩。
簡言之，在台獨可能長期執政的遠景下，大陸官方對台釋放任何友善信號，都是不得民心的，就算展現強硬，若不夠硬，還可能適得其反，引發更多不滿。因此，最希望賴清德展現善意的，是北京高層，這從大陸涉台鴿派學者專家對520的期待與失望中可以窺知。
賴清德毀掉的是大陸鴿派的立足點，也形同毀掉習近平最後善意，未來發展，不見得是習的一人意志所能左右。須知，真正有能力與意願「保台」的是習近平，而不是民進黨，更不是美國。
從理性上講，4年內，兩岸還不至於攤牌，但怕就怕賴清德已高度助長了非理性發展。至少，深信4年內會統一的巨量大陸網民，可能承受不住台灣竟還能舉辦2028大選此一事實。因此，賴清德還有「4年」嗎？520以前我會認為有，但現在就不敢說了。（作者為專欄作家）
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