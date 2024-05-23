端午佳節即將到來，蔡衍明愛心基金會持續推動「公益青年送愛下鄉趣」活動，基金會人員22日在基隆德育護理健康學院公益青年的陪同下，造訪基隆市的弱勢家庭並致贈5000元慰問金，今年端午節送暖，基隆將有100戶弱勢家庭受惠。

蔡衍明愛心基金會自2009年起，便秉持愛台灣的理念，每逢年度三大節日之際，便在全台21個縣市發放慰問金給弱勢家庭，到了2015年，為了進一步提倡孝順理念，結合全國各大專院校的青年學子，共同關懷弱勢做公益活動。

基金會昨拜訪75歲單身未婚的陳老先生，近年與兩位友人在中山區合租公寓，但因為罹患癌症開刀，龐大醫療費用無力負擔，只能倚賴老人低收入生活補貼度日，他租住的公寓樓梯陡峭，更讓不良於行的他幾乎足不出戶。

另一位弱勢民眾60歲江先生，原本是家中的經濟支柱，但今年初在工作時發生意外，從3樓墜下造成腰椎爆裂性骨折，如今只能穿著鐵衣活動，實在無力工作，家中經濟只能仰賴做臨時工的兒子微薄工資生活，經濟狀況陷入困頓。

德育護理健康學院高姓學生說，近年來國內物價高漲，對於許多弱勢家庭來說，只要家中的經濟支柱受傷、生病，生活就會陷入困頓，亟需外界伸出援手，看到社會上有這麼多弱勢民眾努力過日子，也激勵自己要好好珍惜現在的生活。

德育護理健康學院校長翁進坪表示，透過送愛下鄉活動，希望讓學生了解，社會上還有許多弱勢家庭需要幫助，也能夠以感恩的心來面對自己的父母，發送慰問金也讓弱勢家庭能在佳節來臨時好好過節。

蔡衍明愛心基金會推動「公益青年送愛下鄉趣」送暖活動邁入第10年，目前與全國26所大學院校合作，10年來已捐助2.6億元，有多達5.1萬個家庭受惠。今年端午節基金會也將慰問全台2150個家庭，捐出1075萬元善款。