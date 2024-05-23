永豐化學公司因違反《藥事法》規定遭勒令停產，全台醫院輸液瞬間出現缺口，國民黨22日開記者會，質疑衛福部不但沒公告讓民眾知道哪些藥品批號有問題並全面回收，反讓永豐化學先前的產品繼續使用，食藥署甚至派人駐廠幫忙銷庫存，痛批此舉滑天下之大稽，國民黨呼籲賴政府應深切檢討，並盡快針對缺藥問題拿出辦法。
國民黨組發會社會部主任水雲翔表示，近日爆發永豐化學遭勒令暫停生產，瞬間引發生理食鹽水、葡萄糖等輸液短缺危機，影響到病人手術與住院者的權益，然而，被勒令停產的永豐化學先前的產品竟可以繼續使用，完全罔顧民眾安全，令人感到非常誇張。
中華民國基層藥師協會理事長沈采穎痛批，衛福部一邊說藥品品質不能打折扣，一邊卻派人駐廠銷庫存，協助賣劣藥，真是滑天下之大稽，且到底有多少的院內感染是因為藥品不良造成，政府有徹查嗎？呼籲衛福部除了針對缺藥盡快拿出辦法，也應針對監管的機制深切檢討。
醫療委員會主委蔡明忠強調，政府施政不應該是遇到問題只想趕快掩蓋、處理，而是要拿出方法解決，呼籲賴政府應緊急補強，採取措施讓其他廠商增產藥品，保障全民健康。
對此，食藥署副署長王德原指出，永豐在申請製造許可效期展延查核時，在今年1、2月例行查廠及機動查廠中被發現製程上有缺失，3月未見實質改善，4月判定嚴重違反GMP，因此在5月10日到期後，勒令停止生產。
對藍委質疑食藥署駐廠是幫廠商「銷庫存」，王德原回應，駐廠是為了確認永豐在5月10日前生產的藥品品質無虞，在食藥署監督下完成檢驗才放行。所有永豐的庫存藥品都會進行無菌實驗等流程，耗費約21天左右，預計5月底前完成，只要品質無虞，就會出貨給醫療院所。
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