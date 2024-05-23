民進黨立委黃捷質疑藍白通過的《立法院職權行使法》第47、48條是「查水表條款」，國民黨立委吳宗憲22日痛批，「查水表」說法太離譜，這是不要臉的政客在騙人；國民黨文傳會主委李彥秀則指出，國民黨推動國會調查權，是希望對過去一些沒機會讓人民了解的案子，包括高端疫苗、雞蛋採購等弊案，能藉由調查權釐清，將真相還給民眾。

黃捷發文表示，查水表條款通過，可擅自要求部隊、政府人員、企業甚至一般人民交出隱私，造成的後果有嚴重國安洩密風險、迫害公務人員、窺探商業機密、侵害人民隱私等，「若不提供資料，藍白立委就可能罰你錢，按次處罰、1次最高10萬。可連續罰，直到你交出資料或機密為止！」

李彥秀指出，這次國會改革法案共有70個條文，其中，23個條文是國民黨、民眾黨、民進黨3黨內容一致，請民進黨立委不要當作沒有看到。她強調，所有法條修正過程中，每個政黨提出修正、再修正的條文，每個議案調整都在每個委員桌上，請民進黨不要當沒看到。

國民黨立委吳宗憲則表示，立法院調查的，都是企業的總裁級的人物，不會去查什麼麵店老闆，這些說法是不要臉的政客在騙人。

國民黨發言人楊智伃說，民進黨太多立委不好好念條文內容，新科立委還用非常粗暴簡略的造謠抹黑，想問黃捷、范雲有好好看條文嗎？針對第47條、48條立法院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員聽證調查，59條有明文規定，保障出席者權利，且是可以拒絕聽證、調查，民進黨是看不懂，還是刻意抹黑造謠？