美國此前多項經濟數據顯示降通膨的進展緩慢，使華爾街投行陸續調整對聯準會今年降息次數的預測。高盛執行長蘇德巍（David Solomon）22日釋出其觀點，他認為美國政府支出和人工智慧（AI）相關投資皆強化了該國經濟的韌性，因此預期聯準會今年不會降息。

今年首季通膨數據不盡理想，使投資人對於降息的憧憬被磨滅，多間投行也陸續下修降息預期。高盛分析師將今年首次降息的時間預測由6月推遲至7月，降息次數自先前預期的6月、9月和12月共三次，下修到7月及11月共二次；而美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行更是預估聯準會要到12月才會開始降息，預料今年僅會降1碼。

其中，德銀進一步指出，若通膨數據繼續令人失望，或者選舉結果使美國迎來會加劇通膨的財政政策，那麼今明兩年聯準會可能都不會降息。

蘇德巍也於22日釋出其預測，強調目前仍未看到令人信服的數據足以表明聯準會將在此時降息，因此對於今年的降息預測為零次。今年3月時，蘇德巍便警告稱美國通膨可能比市場預期的更頑固，他本周三再度指出，企業對於AI基礎設施的投資，讓美國經濟在面對貨幣緊縮政策時更加具有韌性。

不過蘇德巍也表示，企業確實已經開始看到消費者行為的改變，通貨膨脹是累積的，所以會逐漸看到美國消費者對此有所感受，近期麥當勞等企業的獲利報告皆顯示，消費者已開始抑制支出。

蘇德巍另也提到了地緣政治的脆弱性，稱其將是社會要長期面臨的問題。

在蘇德巍發表演說不久後，聯準會便公布5月會議紀要，內容顯示官員們認為需要更長時間才對通膨放緩更有信心，儘管當前貨幣政策具有限制性，但許多人仍不確定限制的程度。

華爾街另一位重量級大佬－執行長戴蒙（Jamie Dimon）也於本周稍早發表對於通膨的悲觀看法，戴蒙認為，美國經濟仍受到物價壓力的影響、通膨比市場預期的更嚴重，意味著利率居高不下的時間將比許多投資人的預期還要更久。