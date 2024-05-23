【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數254.00點，漲0.12點；總計345家漲、183家跌、111家持平；委買1413218張、委賣551745張；總成交值9.50億元。

#櫃買市場 #指數 #成交值 #加權指數