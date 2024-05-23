【時報記者任珮云台北報導】為協助國內投信投顧業者瞭解永續發展及國際資產管理業務創新趨勢，投信投顧公會舉辦「2024年國際資產管理論壇」，投信投顧公會理事長劉宗聖表示，投信投顧產業要持續成長茁壯，創新與多元化發展至關重要，鼓勵業者積極開發新商品新業務，除了滿足投資市場需求，也為產業的發展注入更多動力與活力；另一方面，隨著全球永續投資快速發展，ESG基金也快速成長，關注議題已從氣候變遷逐漸擴展至生物多樣性之研究，並越來越突顯其重要性。此外，近年來也有不少退休基金將ESG概念納入投資流程及投資標的中，期望透過識別ESG風險與機會，來控管整體基金的風險並提升投資績效，這些都是資產管理業未來發展重要方向。

貝萊德Bruno Neukirch在演講中提及，過去十年，指數投資和ETF產品在全球的成長速度令人矚目，截至2023年底，全球ETF資產總額達11.5兆美元，廣受包括台灣在內的亞太區投資人青睞，他們以多種創新方式運用ETF來實現投資目標。而台灣的ETF市場在過去兩年也呈現大幅成長，自2022年至2024年4月底，新增淨資產達1460億美元，成長速度居亞太區第二。預期全球ETF的使用將持續快速成長，部分來自固定收益及主動型ETF日益增長的需求所驅動，而這也正改變著各類型投資人實現投資目標的方式。

協合賴冠妤律師在演講中指出，配合主管機關永續發展政策，投信事業需分階段完成永續報告書之編製與申報，自今年度起，資產管理規模達6000億元以上者，需編製與申報前一年度的永續報告書，而資產規模達3000億以上未達6000億的業者，則從明年度開始編製與申報今年度的永續報告書，預計自115年度起，將全面適用永續報告書編製與申報之規範。而永續報告書之編製不單僅是配合法規的形式要求，投信事業應本著GRI的報導原則，盡責揭露相關資訊，有助於提升永續經營方面的透明度。