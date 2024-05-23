【時報記者任珮云台北報導】圓展(3669)推出共享經濟理念，推動社會、環境和治理永續發展，旗下新品牌avercasso以綠色環保與永續經營為出發點，avercasso電商平台正式啟動，同步推出兩項咖啡界的創新服務：設備共享點數（avercasso Points）和AI生豆辨識程式購買服務，為咖啡業者開啟無限可能。
圓展科技副總經理郭昱廷表示：「avercasso 一直致力於咖啡行業的創新與進步，並秉持綠色環保與永續經營的理念。近期推出的兩項創新服務不僅代表我們對於創新的承諾，更顯示對咖啡業者提供更便捷、更高效解決方案的堅定信念。設備共享及新AI辨識程式將為業界帶來獨特的價值和機會，提供更多的競爭優勢和商機。」
即使未擁有AI咖啡生豆嚴選機avercasso CS One，也能透過購買挑豆點數序號就近至共享據點，享受全自動化設備帶來的便利；同步更推出全新處理法的AI咖啡生豆辨識程式，依產區及咖啡豆處理法的特徵進行資料庫影像訓練，大幅提升挑選特定產區或莊園精品咖啡豆的效率，為咖啡職人帶來全新的客製體驗。
AI咖啡生豆嚴選機avercasso CS One內建日曬和水洗AI模組，搭配自動更新服務，讓使用者享有最新挑豆科技。此外，也可依需求線上加購包含厭氧發酵、蜜處理和濕刨等不同處理法的AI辨識程式，一次購買即可享有免費更新服務。更多新模組也正陸續開發中。 avercasso的兩項全新服務帶來多重好處和便利，不僅節省成本，還能提供更靈活的選擇，讓咖啡職人隨時享受「人身自由，解放雙手」的挑豆服務，而無需長期負擔因挑豆而造成的身體健康傷害。這不僅提高效率，還確保挑選出的咖啡豆品質一致性，進一步提升咖啡的風味與顧客滿意度。
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