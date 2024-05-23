【時報-台北電】周三(5/22)AI PC題材帶動電子權值走揚，台積電(2330)改寫天價，金融股及貨櫃三雄回穩助攻。加權指數盤中觸21567點歷史新高，市值一舉衝破68兆元，終場大漲315點或1.48%，高收21551點，成交值回升至4400億元。盤面聚焦AI PC、機器人、CoWoS、CPO、面板。

群益投顧分析，台股補量拉升收復短均，並改寫新高，技術面重回多頭軌道；預期指數區間落在21300-21800點。創高後留意震盪，未見巨量長黑前，續以技術面換股操作。

美國聯準會官員稱，若通膨沒有緩解，不排除再升息。隔夜美股四大指數跌多漲少，僅費半逆揚1.03%；台積電ADR收漲1.61%。(編輯：廖小蕎)

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