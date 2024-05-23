【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國聯邦準備理事會(FED)官員繼續發出謹慎聲音，呼籲耐心等待首次降息時機，以確保通貨膨脹下降，但市場等待FED發布會議紀錄，以獲得更多利率政策路徑信息，預計會議紀錄不可能出人意料，週三支撐美元持穩。

此外，路透短觀月度調查顯示，日本5月製造業景氣判斷指數持平前月正9及非製造業景氣判斷指數小幅升至正26，但製造業和服務業者抱怨日圓疲軟帶來通貨膨脹壓力正在擠壓利潤率，並據日本政府數據顯示3月核心機械訂單意外較前月增長2.9，而且日本4月出口較上年同期升8.3%，為連續第五個月增長，但出口數量較上年同期減3.2%，連續第三個月下降，進口則較去年同期增加8.3%不及預期，導致貿易逆差達4,625億日圓，令日圓受阻，推動美元兌日圓自156.10低點上漲。

據全美不動產協會(NAR)報告4月成屋銷售意外下降1.9%至年率為414萬戶遜於預期，突顯抵押貸款利率及房屋價格上漲拖累需求，令房地產市場再次受挫，但成屋價格中位數較去年同期漲5.7%至40.76萬美元，為有史以來最高的4月價格，而且FED最新會議紀錄顯示，官員們認為可能需要比之前想像的時間更長才能讓通貨膨脹朝著2%目標回落，促使市場削減對FED今年降息的押注，提振美元兌日圓至156.84高點。預估今日美元兌日圓阻力於156.80-157.00，支撐於156.00-20。

2.EUR/US

昨日紐西蘭央行(RBNZ)如預期連續第七次會議維持隔夜拆款利率(OCR)於5.5%不變，但因通貨膨脹局高不下，上調了利率峰值預測，更警告稱限制性政策維持更長時間，直到2025年第三季才可能降息，RBNZ意外鷹派激勵紐元漲至兩個月高位，而且鐵礦石價格上漲及澳洲液化天然氣行業長期看漲支撐澳幣，帶動歐元兌美元觸及1.0863高點。

隨著德國央行(Bundesbank)月度報告稱，德國薪資上漲速度超過預期，令通貨膨脹持續下降的臆測存疑，而且隸屬政府的汽車研究機構專家透露，中國應該將大排氣量汽油車進口關稅提高到25%，反制歐盟與美國提高中國汽車進口關稅，貿易爭端疑慮，打壓歐元兌美元至1.0816低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0830-50，支撐於1.0750-70。

3.GBP/US

週三人力資源數據提供商Brightmine數據顯示，截至4月的三個月基本薪資中值較去年同期高4.9%，再次表明薪資增長可能逐漸消退，並據英國國家統計局(ONS)公布英國4月公共部門淨借款為205億英鎊高於預期，但消費者物價指數(CPI)較去年同期升2.3%接近英國央行(BOE)目標，而且據倫敦證券交易所集團(LSEC)數據，貨幣市場目前認為BOE於6月降息的可能性僅13%，推升英鎊兌美元至1.2761高點。隨著英國首相蘇納克宣布將於7月4日提前舉行全國大選，但外界廣泛預期執政保守黨將輸給反對黨工黨，打擊英鎊兌美元至1.2697。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2740-60，支撐於1.2650-70。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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