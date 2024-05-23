AI之王輝達上季營收獲利雙超預期，加上銷售前景樂觀，企業AI支出依舊強勁，不僅將替台積電等台系半導體股添柴火，在台掛牌的ETF中，包括00895（富邦未來車）、00770（國泰北美科技）、00757（統一FANG+）、00762（元大全球AI）、00830（國泰費城半導體）、00893（國泰智能電動車）、00911（兆豐洲際半導體）等7檔ETF，都將輝達列入主要成分股，其中多檔高含「輝」量ETF，股價已紛創今年新高紀錄。

將輝達列入成分股的ETF，以科技主題型、美股市值型居多，根據《旺得富理財網》4月最新持股權種統計，其中00830、00895、00911等3檔，都將輝達列為最大成分股，其中以00895占比達27.89%最高。且3檔股價都不到50元銅板價，其中00830最新收盤價46.21元，00895與00911更不到30元，各僅25.49元、28.19元。

統一投信分析，時序進入股東會與除權息旺季，加上新總統就職效應，預期市場資金將持續聚焦於半導體、軍工、綠能及生技等政策作多產業以及高股息股，整體籌碼面仍有利台股。

近期加權指數在晶圓龍頭大廠領漲下再度改寫新高，而AI產業持續發酵，半導體成長周期持續向上，台股仍以高科技股為主流，預期接下來在AI類股出貨動能強勁帶領下，台股可望續創歷史新高，建議投資人可透過台股科技基金持續逢低加碼操作，掌握台股AI盛世行情。

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