碳費明年開徵，碳費費率審議會開3次會，尚未拍板具體費率，有立委質疑，因為企業有意見，環境部遲不公開，追問環境部「敢不敢把車開出去？」環境部長彭啟明22日在立法院表示，碳費這台車一定要趕快開，縱使「影子價格」為零也可以開。環團則表示，因碳費尚未徵收，不少企業認為碳不是成本，呼籲環境部盡快使碳有價。
國民黨立委王育敏昨日在立法院社福環衛委員會表示，碳費制度延宕至今未有定論，環境部能否自主決定？還是只要涉及中小企業，就得看經濟部臉色？碳費費率審議會開會至今，從未碰觸費率問題，環境部是否有腹案，只因為企業有意見，不敢公開？彭啟明「敢不敢把車開出去？」
彭啟明指出，「這台車（指碳費）一定要趕快開，縱使影子價格就是零也可以開」，但他無法自主決定價格，而且碳費是碳定價的一項工具，已指示環境部學習新加坡、日本等國家配套，發展出多元碳定價工具。
環境部次長施文真補充，預估第4次碳費審議會召開時間在6月底、7月初，屆時將審議不同費率情境的衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（CPI）影響。
地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞表示，影子價格即企業將預估的碳費價格，納入投資成本，彭啟明雖稱不論企業有無訂出影子價格，碳費依然要趕快上路，但不希望為了增加企業接受度或減少政策反彈，就讓碳費變低，徵收碳費的用意是汙染者責任，呼籲碳費費率扣除優惠後，每公噸300元起徵。
環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，因碳費未開始徵收，不少企業的影子價格是零，認為碳不是成本，希望費率快出爐。
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