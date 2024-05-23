中美角力持續，國科會主委吳誠文22日首度舉辦媒體見面會，被問及我國未來將在哪些領域與美國合作，以及如何因應中國大陸科技超越台灣？他直言，我方不會介入中美競逐，也呼籲陸方不要懷有敵意，「無意讓大陸科技持續落後」，產業等領域發展只要合法規，國科會都支持。

吳誠文表示，我國身為自由民主國家，必然遵守合理且公平的國際協定，國科會立場是協助產業，本土方面，除了促進國內產業均衡發展，致力將廠商推往國際。目前兩岸產業競合，主要受《兩岸人民關係條例》限制，至於是否展開合作，除非陸方先放棄敵意。

吳誠文進一步提到，台灣受少子化影響，接下來像是在半導體部分，會與國外友好國家共同育才，學成之後，再將技術帶回來，便可協助百工百業，讓產業受惠於AI跟半導體，發展更為均衡，因此國際化非常重要。

被視為「護國神山」的台積電動向，吳誠文承諾，研發必留台灣，呼籲各界相信台積電，政府也會給予協助。

吳誠文強調，目前智慧製造主要採用雲端科技，在能確保資訊安全的成熟技術狀況下，台積電的技術絕不會外流，所有關鍵製造資料及設備管控都在台灣，外界無須擔心。

國科會接下來政策走向，主要緊扣賴清德總統的「均衡台灣」施政主軸，吳誠文提到，將均衡發展新竹、中部與南部3大科學園區，讓在地青年無須遠離家鄉，便能夠就近投入科技產業之中就業。同時也著重對綠能、智慧電網及與AI應用的發展。