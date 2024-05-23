【時報記者郭鴻慧台北報導】聯準會放鷹，美股昨夜跌多漲少，僅費半指數收高1.03%、其餘皆跌，但台股ADR齊揚，台積電(2330)收漲1.61%、聯電(2303)漲1.76%、日月光(3711)漲0.74%，而輝達(Nvidia)盤後公布營收展望超預期，股價飆破1000美元大關，也激勵台積電ADR盤後再漲3.6%。6月台指期今日開盤上漲49點，為21630點，金融期持平開出；電子期開高。

永豐期貨指出，台指期週三上漲299點至21581點。價差方面，台指期正價差縮至29.17點，電子期正價差縮至0.94點，金融期正價差縮至3.92點。現貨部分，三大法人買超358.23億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3672口至-1709口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2572口至-5663口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2847口至-4774口。

永豐期貨表示，整體來說台股表現非常強勢，回測5日線後雖刷洗幅度放大，但指數表現量縮價穩，週三再度放量強漲，技術面維持多方型態。且日前轉弱的航運類股，回測10日線後買盤立即湧現，若後續走勢量縮價穩，技術面未進一步轉弱，可能再為指數提供上漲動能。