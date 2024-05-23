【時報-台北電】儘管全球最大鋼鐵消費國中國，庫存充足，中國主要港口鐵礦石庫存為1.474億噸，較3月初時增長6%，但由於投資者押注中國當局支持房地產行業的支持政策措施後，需求前景將能有所改善，帶動大連鐵礦石期貨價格上漲，觸及3個月以來的新高。

分析師表示，房地產業是鋼鐵的主要消費者，中國上周五宣布了歷史性支持刺激措施，企圖用以穩定受危機打擊的房地產行業，中國央行提供了1萬億元人民幣（1,380億美元）的額外資金，並放鬆了抵押貸款規則等，此舉提高了投資者對煉鋼原料的前景，同時帶動了樂觀的前景情緒，但由於現貨市場供應充足，基本面仍顯疲弱，在進口和中國國內產量不斷增長的情況下，中國主要港口鐵礦石庫存為1.474億噸，仍較3月初增長了6%。

終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.11%，報每噸105.42美元；62%鐵礦石近月漲0.4%，報每噸119.1美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.23%，報每噸916.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)