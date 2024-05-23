立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組原訂運作至5月31日，因本會期延會，調閱專案小組22日決議，調閱期限延至7月16日。國民黨立委魯明哲及民眾黨立委林國成昨赴NCC調閱資料，魯明哲痛批，NCC提供5本卷宗，但內容不是過去委員會開會資料，就是敷衍了事的大事紀，甚至連調閱小組要求的會議錄音檔都沒有，「是對鏡電視調閱小組是嚴重擺爛、藐視行為。」
魯明哲昨表示，他花了2個多小時看NCC提供的文件，共5個卷宗，第一本是立法院資料，內容超過2/3都是NCC過往來立法院交通委員會專題報告的內容。第二本則是鏡電視申設大事紀，只有2頁，每個時間點只用20字以內敘述，毫無意義。
第三本則是鏡電視申設會議紀錄，NCC僅提供第999次NCC會議結論，但調閱小組要求的是從第947次後的會議紀錄，且要求提供逐字稿、錄音檔，但NCC只提供網路上就查得到的資料，完全看不到決策過程。
第四本則是鏡電視在全國系統台業者上架情形，魯明哲痛批「我要這個幹什麼？」最後則是檢調偵辦中案序，同樣沒內容。他更說，以為有影音檔可以看，沒想到只是上述5個卷宗的電子檔，讓他直呼「有夠搞笑」。
魯強調，NCC對於鏡電視調閱小組嚴重擺爛、藐視，凸顯國會改革的急迫性，「因為我們現在看不到事實。」
調閱小組召集人林國成表示，他正在核對調閱清單，了解NCC提供哪些資料，核對以後會要求NCC交代不提供資料的原因，最近也會找2位專家一同檢視資料。如果NCC仍拒絕提供資料，未來國會改革法案《立法院職權行使法》、《刑法》三讀通過後，可以適用「藐視國會罪」，最重可關1年。
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